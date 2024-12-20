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00:36, 20 декабря 2024Россия

Путин высказался о разжигании национальной розни

Путин: разжигающим национальную рознь нужно отвечать по всей строгости закона
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Те, кто разжигает национальную рознь и религиозную нетерпимость, должны держать ответ по всей строгости закона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

По словам российского главы, это относится и к тем, кто пытается дестабилизировать, ослабить Россию изнутри.

Ранее Путин заявил, что любые попытки расколоть общество в России являются предательством. Президент исключил возможность розни в стране и добавил, что власти никому не позволят сделать это. По словам Путина, без суверенной и сильной России невозможен прочный и стабильный миропорядок.

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