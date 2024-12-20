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17:26, 20 декабря 2024Экономика

Расходы на ремонт «Северного потока — 2» подсчитали

Ремонт «Северного потока — 2» оценили в 633 миллиона евро
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Ремонт «Северного потока — 2» обойдется в 633 миллиона евро. Об этом заявил представитель Transliq AG, швейцарского ликвидатора оператора газопровода Роберт Бехлер. Его процитировало РИА Новости.

Названная сумма составляет верхнюю границу предполагаемых трат.

«Эти расходы находятся на верхней границе ожиданий и основываются на будущем использовании трубопровода, а не на выводе его из эксплуатации», — подчеркнул Бехлер.

Ранее депутат бундестага Клаус Эрнст призвал Берлин начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в ФРГ по уцелевшей газопровода «Северный поток-2». Свою точку зрения он обосновал тем, что Германия нуждается в доступной энергии и ей больше не стоит подстраиваться под США, ответственных за кризис в ФРГ.

В свою очередь, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что как и раньше считает верным решение строить «Северный поток-2». Она убеждена, прекращение поставок газа из РФ нанесло большой урон германской экономике.

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