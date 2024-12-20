Развеян популярный миф о грудных имплантах

Хирург Зленко назвал мифом рекомендацию менять грудные импланты каждые 10 лет

Рекомендация менять импланты груди каждые 10 лет не имеет объективных оснований, уверен пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко. Популярный миф о сроке службы имплантов врач развеял в разговоре с «Лентой.ру».

Хирург заявил, что в этом вопросе нужно прежде всего ориентироваться на состояние имплантов. «Замена грудных имплантов каждые 10 лет — это не правило, а скорее маркетинговая рекомендация производителей. Если пациентка чувствует себя хорошо и импланты не повреждены, их замена не требуется», — объяснил эксперт.

По его словам, современные модели безопасны и долговечны, а менять их нужно в редких случаях.

Необходимость замены может возникнуть только в исключительных случаях: при скоплении жидкости вокруг импланта или его повреждении, например, из-за травмы Владимир Зленко пластический хирург, кандидат медицинских наук

Хирург напомнил, что для сохранения здоровья и уверенности в безопасности важно регулярно проходить профилактические осмотры. Современные импланты полностью совместимы со всеми важными диагностическими процедурами, такими как УЗИ и маммография, что позволяет женщинам следить за здоровьем без риска и неудобств.

Ранее пластический хирург Сергей Бурдин рассказал, что нужно делать, если пластическая операция не принесла желаемого эффекта. По словам эксперта, прежде чем делать выводы о результате, нужно подождать несколько месяцев: именно столько занимает реабилитационный период.

