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05:00, 20 декабря 2024Забота о себе

Развеян популярный миф о грудных имплантах

Хирург Зленко назвал мифом рекомендацию менять грудные импланты каждые 10 лет
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Рекомендация менять импланты груди каждые 10 лет не имеет объективных оснований, уверен пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко. Популярный миф о сроке службы имплантов врач развеял в разговоре с «Лентой.ру».

Хирург заявил, что в этом вопросе нужно прежде всего ориентироваться на состояние имплантов. «Замена грудных имплантов каждые 10 лет — это не правило, а скорее маркетинговая рекомендация производителей. Если пациентка чувствует себя хорошо и импланты не повреждены, их замена не требуется», — объяснил эксперт.

По его словам, современные модели безопасны и долговечны, а менять их нужно в редких случаях.

Необходимость замены может возникнуть только в исключительных случаях: при скоплении жидкости вокруг импланта или его повреждении, например, из-за травмы

Владимир Зленкопластический хирург, кандидат медицинских наук

Хирург напомнил, что для сохранения здоровья и уверенности в безопасности важно регулярно проходить профилактические осмотры. Современные импланты полностью совместимы со всеми важными диагностическими процедурами, такими как УЗИ и маммография, что позволяет женщинам следить за здоровьем без риска и неудобств.

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