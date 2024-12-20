Развеян популярный миф о грудных имплантах

Рекомендация менять импланты груди каждые 10 лет не имеет объективных оснований, уверен пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко. Популярный миф о сроке службы имплантов врач развеял в разговоре с «Лентой.ру».
Хирург заявил, что в этом вопросе нужно прежде всего ориентироваться на состояние имплантов. «Замена грудных имплантов каждые 10 лет — это не правило, а скорее маркетинговая рекомендация производителей. Если пациентка чувствует себя хорошо и импланты не повреждены, их замена не требуется», — объяснил эксперт.
По его словам, современные модели безопасны и долговечны, а менять их нужно в редких случаях.
Необходимость замены может возникнуть только в исключительных случаях: при скоплении жидкости вокруг импланта или его повреждении, например, из-за травмы
Хирург напомнил, что для сохранения здоровья и уверенности в безопасности важно регулярно проходить профилактические осмотры. Современные импланты полностью совместимы со всеми важными диагностическими процедурами, такими как УЗИ и маммография, что позволяет женщинам следить за здоровьем без риска и неудобств.
Ранее пластический хирург Сергей Бурдин рассказал, что нужно делать, если пластическая операция не принесла желаемого эффекта. По словам эксперта, прежде чем делать выводы о результате, нужно подождать несколько месяцев: именно столько занимает реабилитационный период.