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17:32, 20 декабря 2024Экономика

Решение ЦБ сохранить ключевую ставку на рекордном уровне оценили

Глава РСПП Шохин: сохранение ключевой ставки — сбалансированное решение ЦБ
Анатолий Акулов (редактор)
Александр Шохин

Александр Шохин. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Решение руководства Центробанка (ЦБ) не повышать ключевую ставку и оставить ее на рекордном уровне в 21 процент годовых является сбалансированным. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что подобное решение регулятора является очень взвешенным. Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне поможет российскому бизнесу адаптироваться в новым реалиям, повышение же планки могло помешать этому, пояснил Шохин. В то же время опасения участников рынка по поводу возможного роста ключевой ставки в декабре привело к росту активности потенциальных заемщиков.

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Они хотели получить займы до повышения процентных ставок, в итоге банкам пришлось сдерживать усилившийся напор. «Вербальные интервенции о том, что ставка будет повышена до 23 или 25 процентов, конечно, они активизировали желание занимать», — констатировал Шохин. В результате, по его словам, сейчас в России стало заметно замедление корпоративного и частного кредитования, заключил глава РСПП.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила решение руководства регулятора не повышать ключевую ставку ростом стоимости кредитов в России. К настоящему времени, по ее словам, разница между базовой ставкой и реальным кредитом дошла до пяти-шести процентных пунктов. Повышение ставки, отметила руководитель регулятора, привело бы к еще большему удорожанию займов. При этом Набиуллина отметила, что российской экономике требуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, и допустила возможное повышение ставки по итогам следующего заседания совета директоров ЦБ.

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