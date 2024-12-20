Рогов рассказал о дезертирстве большинства перебрасываемых в Курахово военных

Около 70 процентов перебрасываемых в город Курахово в западной части ДНР украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«По имеющимся данным, около 70 процентов украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют еще по пути переброски в Курахово», — отметил он.

По словам Рогова, Киев в срочном порядке практически как заключенных «этапирует» в Курахово недавно сформированные подразделения, состоящие в основном из мобилизованных граждан.

Несколькими днями ранее издание Wiadomości, ссылаясь на одного из командиров ВСУ, написало, что в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины число дезертиров превышает количество раненых. По его словам, из всех дезертиров только 10 процентов вернулись на фронт.

Также стало известно, что на Украине выросло количество уголовных дел по статье о дезертирстве в 3,7 раза за год. Уточняется, что в течение десяти месяцев 2024 года было открыто более 19 тысяч уголовных дел из-за дезертирства.