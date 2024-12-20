Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:10, 20 декабря 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о дезертирстве украинских военных в Курахово

Рогов рассказал о дезертирстве большинства перебрасываемых в Курахово военных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Около 70 процентов перебрасываемых в город Курахово в западной части ДНР украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«По имеющимся данным, около 70 процентов украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют еще по пути переброски в Курахово», — отметил он.

По словам Рогова, Киев в срочном порядке практически как заключенных «этапирует» в Курахово недавно сформированные подразделения, состоящие в основном из мобилизованных граждан.

Несколькими днями ранее издание Wiadomości, ссылаясь на одного из командиров ВСУ, написало, что в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины число дезертиров превышает количество раненых. По его словам, из всех дезертиров только 10 процентов вернулись на фронт.

Также стало известно, что на Украине выросло количество уголовных дел по статье о дезертирстве в 3,7 раза за год. Уточняется, что в течение десяти месяцев 2024 года было открыто более 19 тысяч уголовных дел из-за дезертирства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Венгрии увидели политическую месть в действиях США. Как Сийярто объяснил введение санкций против российского банка?

      В России появился ГОСТ на подарок для новорожденных

      Россияне назвали самые желанные новогодние подарки

      Apple попросит помощи в Китае у создателя TikTok

      Парень сделал пугающее открытие после визита сантехника к нему домой

      Рогов сообщил о дезертирстве украинских военных в Курахово

      Звезда «Эйфории» показала голую грудь на камеру

      Урсула фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос о поддержке Украины Евросоюзом

      Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

      Глава Минюста Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше