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08:11, 20 декабря 2024Бывший СССР

Рогов заявил об обратном отсчете для группировки ВСУ в Курахово

Рогов: для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Обратный отсчет начался для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, цитирует РИА Новости.

«Для остатков группировки ВСУ в городе начался обратный отсчет», — сказал он. По его словам, бойцы ВСУ понимают, что долго не протянут в городе.

Рогов отметил, что украинские войска отходят к западным окраинам Курахово. Бойцы ВСУ пытаются закрепиться в районе кладбища и теплоэлектростанции (ТЭС), добавил он. Российские силы продолжают продвигаться. Рогов уточнил, что была взята под контроль вся жилая застройка, а боестолкновения происходят в промзоне.

Ранее он сообщил, что примерно 70 процентов бойцов ВСУ в Курахово, которые были насильно мобилизованы, дезертируют. По его данным, украинское руководство в срочном порядке практически как заключенных «этапирует» в город недавно сформированные подразделения.

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