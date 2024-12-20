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08:13, 20 декабря 2024Россия

Россиянке сделали новую челюсть из ноги

Жительнице Красноярска сделали новую челюсть из берцовой кости ее ноги
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Жительнице Красноярска сделали новую челюсть из берцовой кости ее ноги. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

Примерно два года назад россиянке удалили опухоль. После операции она не могла нормально говорить и есть твердую пищу.

Местные врачи нашли выход — они взяли ткань малоберцовой кости пациентки и восстановили челюсть. Работа заняла восемь часов и прошла успешно. Подобное в Красноярском крае сделали впервые.

До этого стоматологическая клиника в Хабаровске заплатила женщине свыше миллиона рублей, после того, как удалила 16 зубов без показаний.

Еще раньше в Санкт-Петербурге 86-летняя женщина пришла к стоматологу и получила перелом руки. Кода пациентка села на стул в отделении, он сломался.

ЖЗЛ
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