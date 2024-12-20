Российская студентка облила банкомат в отделении банка и подожгла вместе с собой

В Красноярске студентка облила банкомат в банке, подожгла его и тоже загорелась

В Красноярске 19-летняя студентка педагогического университета облила банкомат в отделении банка, подожгла и тоже загорелась. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло в отделении банка, расположенном на улице 60 лет Октября. Фигурантка пришла туда с канистрой бензина, облила банкомат и подожгла. Однако она случайно облила и себя и тоже загорелась. Ее удалось потушить. Сейчас девушка госпитализирована. Врачи диагностировали у нее ожоги второй степени.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан мужчина, который пришел в отделение одного из банков и взорвал неизвестный предмет.