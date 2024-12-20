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17:23, 20 декабря 2024Ценности

Российский врач назвал массаж лица причиной раннего старения

Хирург Сергей Круглик назвал фейсфитнес и фейсбилдинг причинами раннего старения
Екатерина Ештокина

Фото: MICROGEN IMAGES / SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

Кандидат наук и пластический хирург Сергей Круглик назвал массаж лица причиной раннего старения. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам врача, популярные техники массажа фейсфитнес и фейсбилдинг провоцируют преждевременные внешние изменения. Доктор пояснил, что такие последствия связаны с тем, что сокращение мышц лица приводят к образованию морщин или заломов.

«Как хирург, который знает об анатомии лица не понаслышке, я категорически против такого грубого отношения к своей внешности. Дело в том, что мышцы лица очень особенные: они крепятся не к кости, как на теле, а к коже. Кроме этого, с возрастом эластичность кожи снижается, что также способствует формированию уже постоянных морщин», — высказался эксперт.

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Помимо этого, Круглик подчеркнул, что упомянутые методики массажа не имеют доказанной эффективности. В то же время вместо данного способа омоложения хирург посоветовал прибегать к микротокам. «Также для домашнего использования можно приобрести маски с лифтинг эффектом и кварцевый роллер», — заключил он.

Ранее в декабре россиянкам перечислили способы замедлить старение кожи. Косметолог Лия Геворкян порекомендовала минимум раз в год проходить курс пилингов.

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