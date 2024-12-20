Российского теннисиста дисквалифицировали на два года за употребление мельдония

Российского теннисиста Савельева дисквалифицировали за употребление мельдония

Российского теннисиста Даниила Савельева дисквалифицировали на два года за употребление мельдония. Об этом сообщает официальный сайт International Tennis Integrity Agency (ITIA).

Допинг-проба, которая выявила следы запрещенного вещества, была взята в июле 2024 года. Это произошло на турнире Международной теннисной федерации (ITF) категории M15 в Хиллкресте (Южная Африка).

Савельев получил уведомление о нарушении антидопинговых правил и не стал оспаривать факт употребления. Он заявил, что перепутал таблетки мельдония с похожими добавками. ITIA признало, что нарушение не было преднамеренным, поэтому предложило теннисисту двухлетнюю дисквалификацию, с которой он согласился.

Ранее австралийский теннисист Ник Кирьос резко высказался в адрес первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, который тоже был уличен в использовании запрещенного препарата. Он заявил, что в случае игры с Синнером на Australian Open заставил бы всех людей на трибунах болеть против итальянца. «Превратил бы это в настоящий бунт. Все уважение улетучилось бы, и я бы сделал все, чтобы победить», — поделился австралиец.