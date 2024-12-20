Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
4:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
1:3
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
1:3
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
1:1
1-й тайм
live
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|15-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Юта
НХЛ — регулярный чемпионат
21:19, 20 декабря 2024Спорт

Российского теннисиста дисквалифицировали на два года за употребление мельдония

Российского теннисиста Савельева дисквалифицировали за употребление мельдония
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Panoramic / Global Look Press

Российского теннисиста Даниила Савельева дисквалифицировали на два года за употребление мельдония. Об этом сообщает официальный сайт International Tennis Integrity Agency (ITIA).

Допинг-проба, которая выявила следы запрещенного вещества, была взята в июле 2024 года. Это произошло на турнире Международной теннисной федерации (ITF) категории M15 в Хиллкресте (Южная Африка).

Савельев получил уведомление о нарушении антидопинговых правил и не стал оспаривать факт употребления. Он заявил, что перепутал таблетки мельдония с похожими добавками. ITIA признало, что нарушение не было преднамеренным, поэтому предложило теннисисту двухлетнюю дисквалификацию, с которой он согласился.

Ранее австралийский теннисист Ник Кирьос резко высказался в адрес первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, который тоже был уличен в использовании запрещенного препарата. Он заявил, что в случае игры с Синнером на Australian Open заставил бы всех людей на трибунах болеть против итальянца. «Превратил бы это в настоящий бунт. Все уважение улетучилось бы, и я бы сделал все, чтобы победить», — поделился австралиец.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русскому миру объявлена война». Путин заявил о новой угрозе

      Белый дом заявил о проблемах при передаче власти Трампу

      Фицо заявил о попытке подкупа со стороны Зеленского ради членства в НАТО

      Полина Гагарина поделилась своими новогодними традициями

      Главный тренер «Вашингтона» рассказал о сроках возвращения Овечкина на лед

      Автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Германии

      В правительстве Германии назвали вымыслом информацию о визите Шольца в Москву

      В Госдуме рассказали об истерике Зеленского

      На Украине анонсировали снижение возраста мобилизации

      Назвавшего Шольца «ливерной колбасой» экс-посла назначили представителем Украины в ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше