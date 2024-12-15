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23:55, 15 декабря 2024Спорт

Австралийский теннисист резко высказался о матче с пойманным на допинге Синнером

Теннисист Кирьос о матче с пойманным на допинге Синнером: это был бы бунт
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Ник Кирьос

Ник Кирьос . Фото: Mike Frey-USA TODAY Sports / Reuters

Австралийский теннисист Ник Кирьос резко высказался о возможном матче с пойманным на допинге итальянцем Янником Синнером. Своими мыслями он поделился в подкасте Nothing Major Podcast.

Он заявил, что в случае игры с Синнером на Australian Open заставил бы всех людей на трибунах болеть против итальянца. «Превратил бы это в настоящий бунт. Все уважение улетучилось бы, и я бы сделал все, чтобы победить», — поделился австралиец.

Кирьос признался, что зол на соперника. «Этот парень мазал свое тело кремом, который придавал ему какую-то сумасшедшую ауру. Это несправедливо», — отметил он.

Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Такое решение приняло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

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