Шакира назвала имя поддержавшего ее после расставания с Пике мужчины

Шакира вспомнила о поддержке экс-супруга Гвинет Пэлтроу после расставания с Пике

Колумбийская певица Шакира назвала имя мужчины, который поддержал ее после разрыва с экс-возлюбленным, бывшим защитником «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жераром Пике. Ее слова приводит издание Rolling Stone.

По словам артистки, в трудный период ее поддержал солист группы Coldplay и экс-супруг актрисы Гвинет Пэлтроу Крис Мартин. «Он проверял меня каждый день и узнавал, как у меня дела, посылал мне слова поддержки, силы и мудрости. Я вижу его как человека, который видит жизнь через другую призму, который чувствителен к потребностям других людей. Он очень, очень чуткий», — рассказала исполнительница.

В марте Шакира поделилась радостью от разрыва с Жераром Пике, который изменял ей.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — Милана и Сашу.