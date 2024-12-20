Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:08, 20 декабря 2024Культура

Шакира назвала имя поддержавшего ее после расставания с Пике мужчины

Шакира вспомнила о поддержке экс-супруга Гвинет Пэлтроу после расставания с Пике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Колумбийская певица Шакира назвала имя мужчины, который поддержал ее после разрыва с экс-возлюбленным, бывшим защитником «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жераром Пике. Ее слова приводит издание Rolling Stone.

По словам артистки, в трудный период ее поддержал солист группы Coldplay и экс-супруг актрисы Гвинет Пэлтроу Крис Мартин. «Он проверял меня каждый день и узнавал, как у меня дела, посылал мне слова поддержки, силы и мудрости. Я вижу его как человека, который видит жизнь через другую призму, который чувствителен к потребностям других людей. Он очень, очень чуткий», — рассказала исполнительница.

В марте Шакира поделилась радостью от разрыва с Жераром Пике, который изменял ей.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — Милана и Сашу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия раскрыла подробности массированного удара по объектам в Киеве. Что стало целью?

      Военкор назвал удар по управлению СБУ в Киеве ответом на убийство генерала Кириллова

      Хирург раскрыл многомиллионную стоимость пластики Марии Погребняк

      Новый носитель «Цирконов» прошел испытания

      Школьница пыталась поджечь здание администрации в российском регионе и попалась

      Президент Германии захотел распустить бундестаг

      В Грузии заявили о намерении внести изменения в закон об иноагентах

      В Кремле оценили риски санкций G7 против российской нефтянки

      В России высказались о возможной альтернативе ядерного оружия

      Инициативу обязать магазины организовывать «полки добра» оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше