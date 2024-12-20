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05:38, 21 декабря 2024Забота о себе

Названы способы пережить грядущую шестидневку

Психолог Зинин посоветовал распределить нагрузку, чтобы пережить шестидневку
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: vk_st / Shutterstock / Fotodom  

Настроиться на длинную рабочую неделю, прежде всего, поможет распределение нагрузки, уверен доктор психологических наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова Сергей Зинин. Способы пережить грядущую шестидневку он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Не нужно работать на износ. Если вы будете усердно работать в первые несколько дней, у вас может не хватить сил на то, чтобы работать в том же темпе всю оставшуюся неделю», — рассказал эксперт.

Важно не забывать хорошо высыпаться, восемь-девять часов — оптимальный вариант, подчеркнул он. Также, по словам психолога, необходимо хорошо питаться и выполнять хотя бы небольшую физическую нагрузку, например, десятиминутные разминки в течение дня.

«В-третьих, не забывайте о балансе между работой и отдыхом. Не нужно заниматься делами вне работы. Если вы продолжаете думать об этом после работы, то это не перерыв, а продолжение рабочего дня. Для мозга нет разницы, выполняете ли вы действие или думаете о том, как его выполнить — количество затраченной энергии одинаково. Чтение, принятие ванны или беседа с близкими за чашкой чая помогут отвлечься и переключить внимание», — заключил Зинин.

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Ранее советами по поводу шестидневной рабочей недели с «Лентой.ру» делилась нейробиолог Татьяна Смирнова. Специалист рекомендовала делить день на 1,5-2-часовые блоки и делать после каждого из них 10-15-минутный перерыв, отвлекаясь на прогулку, легкую разминку или разговор с коллегами.

До этого Роструд напоминал о том, что в конце декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она начнется в понедельник, 23 декабря, и продлится до субботы, 28 декабря, включительно. Это необходимо, чтобы в понедельник, 30 декабря, у россиян был выходной день.

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