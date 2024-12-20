Стало известно о тысячах остающихся в российских моргах телах солдат ВСУ

Mаsh: в российских моргах остаются восемь тысяч тел бойцов ВСУ

Тысячи тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в российских моргах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

20 декабря на территории Белоруссии состоялся очередной обмен телами военнослужащих. Он, как и два предыдущих, не был равнозначным – ВСУ получили 503 тела, вернув 42.

Mash подсчитал, что за год Украина получила 3361 тело. При этом в моргах остается еще восемь тысяч украинских бойцов, указано в публикации. Именно этим обусловлено то, что Киев получает намного больше тел, утверждает канал.

Тела солдат ВСУ хранят в Белгородской, Ростовской и Курской областях, большинство из них не опознаны. Когда место в моргах начало заканчиваться, в Ростове-на-Дону были возведены специальные ангары для складирования тел.

Ранее в Курской области сняли на фото возможных новых «обитателей» одного из моргов – речь идет о телах украинских солдат, уничтоженных в приграничье. На опубликованных снимках несколько бойцов лежат на земле, припорошенные снегом. Одно из тел серьезно повреждено.