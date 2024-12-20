Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:40, 20 декабря 2024Россия

Стало известно о тысячах остающихся в российских моргах телах солдат ВСУ

Mаsh: в российских моргах остаются восемь тысяч тел бойцов ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Тысячи тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в российских моргах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

20 декабря на территории Белоруссии состоялся очередной обмен телами военнослужащих. Он, как и два предыдущих, не был равнозначным – ВСУ получили 503 тела, вернув 42.

Mash подсчитал, что за год Украина получила 3361 тело. При этом в моргах остается еще восемь тысяч украинских бойцов, указано в публикации. Именно этим обусловлено то, что Киев получает намного больше тел, утверждает канал.

Тела солдат ВСУ хранят в Белгородской, Ростовской и Курской областях, большинство из них не опознаны. Когда место в моргах начало заканчиваться, в Ростове-на-Дону были возведены специальные ангары для складирования тел.

Ранее в Курской области сняли на фото возможных новых «обитателей» одного из моргов – речь идет о телах украинских солдат, уничтоженных в приграничье. На опубликованных снимках несколько бойцов лежат на земле, припорошенные снегом. Одно из тел серьезно повреждено.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах Шольца посетить Россию

      В сливающихся галактиках обнаружили звездообразующие магнитные поля

      В Молдавии назвали способ уничтожения оппозиции

      РФС завершил расследование матчей «Крыльев Советов» после заявления губернатора Федорищева

      Стало известно о тысячах остающихся в российских моргах телах солдат ВСУ

      Обнаружена связь между кишечником и легкими

      Минюст России признал богатейшего олигарха Украины членом экстремистского объединения

      Известный российский комик рассказал о разводе

      Путин заявил об объявленной Русскому миру войне

      Россиянам рассказали о повышающей риск гипертонии причине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше