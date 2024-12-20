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19:13, 20 декабря 2024Культура

Тильда Суинтон получит почетную награду престижного кинофестиваля

Тильда Суинтон получит почетного «Золотого медведя» на Берлинском фестивале
Андрей Шеньшаков
Тильда Суинтон

Тильда Суинтон. Фото: Yara Nardi / Reuters

Звезда фильмов «Выживут только любовники» и «Доктор Стрендж» Тильда Суинтон получит почетную награду известного европейского кинофестиваля. Об этом сообщает портал Deadline.

Сообщается, что актрисе вручат почетного «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале в 2025 году.. Эту новость подтвердили и организаторы киносмотра.

«Она внесла в кино так много человечности, интеллекта, юмора, стиля. Она постоянно расширяет своими работами наши представления о мире и искусстве», — заявила директор «Берлинале» Триша Таттл.

Ранее стало известно, что российский актер был номинирован на награду престижной кинопремии за роль в американском фильме.

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