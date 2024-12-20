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00:30, 20 декабря 2024Мир

В Дании посоветовали Украине отказаться от территорий ради мира

Депутат Мессершмидт заявил, что Киев должен отказаться от территорий ради мира
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Киев должен быть готов отказаться от территорий ради достижения мира с Россией. Такой совет Украине дал член датского парламента Мортен Мессершмидт, его слова приводит телеканал TV2.

Также депутат предложил разместить войска Североатлантического альянса (НАТО) на границе России и Украины после завершения конфликта. Также политик высказался о цинизме западных партнеров Киева.

«Будет лучше, если мы отрегулируем наши поставки помощи, чтобы не тратить деньги зря, и попытаемся помочь добиться мирного соглашения», — сказал Мессершмидт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужно не перемирие на Украине, а прочный и долгосрочный мир. «Нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный надежными гарантиями безопасности», — подчеркнул российский лидер.

До того Путин назвал условие для начала переговоров с Владимиром Зеленским. Глава государства отметил, что итоговый документ должен быть подписан только с легитимной украинской властью.

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