В Дании посоветовали Украине отказаться от территорий ради мира

Депутат Мессершмидт заявил, что Киев должен отказаться от территорий ради мира

Киев должен быть готов отказаться от территорий ради достижения мира с Россией. Такой совет Украине дал член датского парламента Мортен Мессершмидт, его слова приводит телеканал TV2.

Также депутат предложил разместить войска Североатлантического альянса (НАТО) на границе России и Украины после завершения конфликта. Также политик высказался о цинизме западных партнеров Киева.

«Будет лучше, если мы отрегулируем наши поставки помощи, чтобы не тратить деньги зря, и попытаемся помочь добиться мирного соглашения», — сказал Мессершмидт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужно не перемирие на Украине, а прочный и долгосрочный мир. «Нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный надежными гарантиями безопасности», — подчеркнул российский лидер.

До того Путин назвал условие для начала переговоров с Владимиром Зеленским. Глава государства отметил, что итоговый документ должен быть подписан только с легитимной украинской властью.