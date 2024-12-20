В Казахстане выдворили троих граждан России из-за нарушения закона

Трех граждан России выдворили из Казахстана из-за двойного гражданства

Трех граждан России выдворили из Казахстана из-за наличия двойного гражданства. Об этом пишет информационный портал Polisia.

По информации издания, трое человек 23, 40 и 48 лет имели второе гражданство — российское. В отношении них составили административные протоколы за несообщение о наличии иностранного гражданства.

Суд назначил им штраф в размере 738 тысяч казахских тенге (144 815 рублей) и выдворение из страны. По законам Казахстана граждане республики не могут обладать вторым гражданством.

Ранее в Казахстане задержали 67-летнего гражданина России. Его разыскивали за совершенные в 1984 году преступления тяжкого характера.