В МИД России объявили о прекращении соглашения о генконсульстве Румынии

МИД: действие соглашения о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону прекращено

Действие соглашения о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону прекращено. Об этом объявили в МИД России, сообщает ТАСС.

«15 декабря 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Румынии об открытии в Ростове-на-Дону генерального консульства Румынии», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Россия решила закрыть генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге 10 января 2025 года в ответ на закрытие польской стороной российского диппредставительства в Познани.