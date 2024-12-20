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18:18, 20 декабря 2024Мир

В МИД России объявили о прекращении соглашения о генконсульстве Румынии

МИД: действие соглашения о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону прекращено
Семен Александров (редактор)

Petrov Sergey / GlobalLookPress.com

Действие соглашения о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону прекращено. Об этом объявили в МИД России, сообщает ТАСС.

«15 декабря 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Румынии об открытии в Ростове-на-Дону генерального консульства Румынии», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Россия решила закрыть генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге 10 января 2025 года в ответ на закрытие польской стороной российского диппредставительства в Познани.

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