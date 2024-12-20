В России пресекли деятельность пяти теневых финплощадок с объемом в 9 миллиардов

Росфинмониторинг пресек деятельность пяти теневых финплощадок с объемом в 9 млрд

Росфинмониторинг совместно с силовиками выявил и пресек деятельность пяти теневых финансовых площадок с общим объемом более девяти миллиардов рублей за 2024 год. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным канала, за тот же период в отношении более чем 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров были проведены финансовые расследования. Сумма ущерба от их действий составила один миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес в список террористов полковника Вооруженных сил Украины Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет над Кубанью в феврале 2024 года.