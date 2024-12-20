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13:37, 20 декабря 2024Мир

В России высказались о возможной альтернативе ядерного оружия

Депутат Колесник: мир не готов отказаться от ядерного оружия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Российская баллистическая ракета «Орешник» могла бы стать орудием неядерного стратегического сдерживания, тем не менее, она не сможет стать полноценной заменой ядерного оружия, от которого мир не готов отказаться, высказался в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы России Андрей Колесник.

«"Орешник" может стать орудием сдерживания, но это не альтернатива ядерному оружию. У ядерного оружия много поражающих факторов, включая заражение местности. У "Орешника", разумеется, такого нет», — объяснил Колесник.

Он заметил, что для человечества был бы полезен полный отказ от ядерного оружия, по крайней мере, в пользу подобных «Орешнику» ракет, но не счел это возможным в видимой перспективе.

«Конечно, для всех это было бы хорошо. Но это предмет договора между нами и западным миром. Пока, мне кажется, возможностей для этого нет, а "Орешник" не станет полноценной альтернативой. Когда-нибудь — возможно, но не сегодня», — заключил политик.

Ранее американский морской пехотинец в отставке Брайан Берлетик заявил, что применение «Орешника» создаст систему неядерного сдерживания, что повлияет на мировую систему. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не имеют каких-либо средств сбития российских ракет.

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