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13:18, 20 декабря 2024Россия

В российском городе замерзшего рабочего нашли на крыше припаркованного у дома авто

В Петербурге замерзшего рабочего нашли на крыше припаркованного у дома авто
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге замерзшего рабочего нашли на крыше автомобиля, припаркованного у многоэтажного дома на набережной Карповки. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, лежащего без движения мужчину заметили горожане. По некоторым данным, он приехал в Северную столицу на заработки.

Местные жильцы отметили, что рабочий готов был выполнять буквально любые просьбы. Некоторые предположили, что мужчина употреблял наркотические вещества.

Якобы его в последний раз видели живым в измененном состоянии на шестом этаже дома. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее в Екатеринбурге растерзанную голую женщину обнаружили в лесу в микрорайоне Эльмаш. По предварительной версии, на россиянку могли напасть бродячие псы. Следователи стали выяснять другие обстоятельства случившегося.

ЖЗЛ
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