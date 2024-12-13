Растерзанную голую россиянку нашли в лесу

Ura.ru: в Екатеринбурге растерзанную голую женщину нашли в лесу

В Екатеринбурге растерзанную голую женщину нашли в лесу в микрорайоне Эльмаш. Об этом рассказал Ura.ru источник из экстренных служб.

Собеседник отметил, что россиянку обнаружили мужчина с женой, которые выгуливали собаку. Рядом с женщиной были раскиданы вещи.

На месте начали работу сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, на женщину могли напасть бродячие псы.

В региональном следственном управлении пока не комментировали случившееся.

До этого сообщалось, что в петербургском городе Колпино нашли голую 35-летнюю женщину, лежащую под окнами дома. Горожанку с тяжелыми травмами и переломами доставили в больницу, медикам не удалось ее реанимировать.

Сотрудники полиции тогда организовали проверку.

Еще раньше в подмосковном Подольске 15-летняя школьница расстроилась из-за проигрыша в шахматы отцу и выпала из окна на 13-м этаже.