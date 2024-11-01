Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:31, 1 ноября 2024Россия

Голую россиянку нашли под окнами дома

В Колпино нашли голую 35-летнюю женщину, лежащую под окнами дома
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В петербургском городе Колпино нашли голую 35-летнюю женщину, лежащую под окнами многоэтажного дома. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, прохожие накануне заметили обнаженную россиянку и позвонили в экстренные службы. До этого некоторые жильцы дома на улице Загородной слышали глухой звук удара и выглянули в окно.

Предположительно, пострадавшая жила на седьмом этаже. Горожанку с тяжелыми травмами и переломами доставили в больницу, медикам не удалось ее реанимировать.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске 15-летняя школьница расстроилась из-за проигрыша в шахматы с отцом и выпала из окна на 13-м этаже. Столичные следователи после инцидента возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Очень редкий военный указ русского императора продан на европейском аукционе. Документ похитили из архива в Москве

      Москвичам пообещали слякотный ноябрь

      Названы самые подорожавшие компьютерные комплектующие

      Начальника полиции российского аэропорта поймали на взятках за ввоз iPhone без деклараций

      Голую россиянку нашли под окнами дома

      Эксперт по сну призвала отказаться от одной пищевой привычки

      Двое иностранцев пробрались на Байконур и оказались в полиции

      Украина предприняла новую попытку атаковать Россию с воздуха

      Двое неизвестных с битами напали на российского депутата на улице

      В США российский «создаваемый по графику» ПАК ДА описали двумя словами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше