Голую россиянку нашли под окнами дома

В Колпино нашли голую 35-летнюю женщину, лежащую под окнами дома

В петербургском городе Колпино нашли голую 35-летнюю женщину, лежащую под окнами многоэтажного дома. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, прохожие накануне заметили обнаженную россиянку и позвонили в экстренные службы. До этого некоторые жильцы дома на улице Загородной слышали глухой звук удара и выглянули в окно.

Предположительно, пострадавшая жила на седьмом этаже. Горожанку с тяжелыми травмами и переломами доставили в больницу, медикам не удалось ее реанимировать.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске 15-летняя школьница расстроилась из-за проигрыша в шахматы с отцом и выпала из окна на 13-м этаже. Столичные следователи после инцидента возбудили уголовное дело.