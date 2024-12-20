В Турции выступили за переговоры по прекращению конфликта на Украине

Глава МИД Турции Фидан в разговоре с Бербок поддержал переговоры по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил главе дипломатии ФРГ Анналене Бербок, что его страна поддерживает переговорный процесс по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

По словам представителя турецкого МИД, в разговоре с Бербок Фидан поддержал переговоры по Украине.

«Министр заявил на встрече, что Турция поддерживает переговорный процесс по скорейшему и окончательному прекращению российско-украинской войны», — отметил информатор.

На переговорах в Анкаре министры рассмотрели и ситуацию в секторе Газа, а также действия Израиля. Фидан призвал остановить Израиль в Газе и подчеркнул, что для этого нужно приложить усилия мировому сообществу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сообщила странам Европейского союза (ЕС) о необходимости прекратить огонь на Украине как можно скорее. Это произошло в ходе переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.