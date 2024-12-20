Володин назвал сроки решения вопроса выплат участникам боевых действий в Курской области

Володин: в январе постараемся решить вопрос о выплатах военным в Курской области

Государственная Дума в январе постарается решить вопрос с выплатами тем военнослужащим, которые ведут боевые действия в Курской области. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

«Мы, пока шла прямая линия, уже инициировали со своей стороны необходимый запрос в правительство и постараемся сделать все, чтобы ваше решение было реализовано в начале января, и ребята, кто находится на передовой в Курской области, будут получать все необходимые финансовые решения и статус как участники специальной военной операции», — сказал Володин президенту России Владимиру Путину во время встречи.

Глава государства в ходе прямой линии 19 декабря заверил, что участники военных действий в Курской области получат все причитающиеся выплаты. Путин сообщил, что ему жаль, что защитники Курской области получают не такие суммы, как участники спецоперации.

Путин по итогам прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, поручил Министерству обороны ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников СВО. Он также назвал чувствительной тему информирования семей военнослужащих об их судьбе.