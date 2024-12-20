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08:30, 20 декабря 2024Забота о себе

Врач назвал пять повышающих риск слабоумия лекарств

Анестезиолог Хасан: длительный прием препаратов от изжоги повышает риск деменции
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Некоторые лекарства при длительном применении существенно повышают риск развития слабоумия, предупредил американский анестезиолог Зейн Хасан. Препараты он перечислил в своем аккаунте в социальной сети TikTok.

По словам врача, спровоцировать деменцию может регулярный прием лекарств от изжоги, в составе которых есть омепразол. Это действующее вещество не только снижает количество кислоты в желудке, но и провоцирует накопление белка бета-амилоида в мозге, который ученые считают одним из главных провокаторов слабоумия, объяснил анестезиолог. Кроме того, препараты от изжоги могут вызывать дефицит витамина В12, что также отражается на памяти и когнитивных способностях человека.

Еще одним повышающим риск деменции препаратом Хасан назвал бензодиазепины, применяющиеся при лечении тревожности, панических атак, нарушений сна и неврозов. Главное назначение этого типа лекарственных средств — подавление возбуждения центральной нервной системы, однако, проникая в нее, они вызывают онемение всего мозга. «Эти препараты помогают при тревоге и алкогольной абстиненции. Но если вы принимаете бензодиазепины в течение длительного периода времени, это может вызвать слабоумие», — заявил Хасан.

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Спровоцировать деменцию, как отметил врач, могут и препараты от аллергии с дифенгидрамином в составе, а также опиаты и опиоиды, применяющиеся для анестезии и послеоперационного обезболивания. Он уточнил, что исследование, проведенное тайваньскими неврологами, показало, что риск слабоумия вырастает вдвое в течение трех–семи лет после операции под наркозом.

Наконец, по словам Хасана, негативно влияет на здоровье мозга длительный прием антидепрессантов.

Ранее невролог Валерий Новоселов прокомментировал исследование китайских ученых, которые обнаружили связь между быстрым старением лица и вероятностью развития деменции. Врач подтвердил, что люди, выглядящие старше своего возраста, больше подвержены риску развития когнитивных расстройств, включая деменцию.

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