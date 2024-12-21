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01:13, 21 декабря 2024Экономика

Глава Центробанка загадала два желания Деду Морозу

Глава ЦБ РФ Набиуллина загадала два желания Деду Морозу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина . Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Банка России Эльвира Набиуллина загадала два желания Деду Морозу, рассказав о них на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Ее слова приводит газета «Ведомости».

«Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста. А что это означает — это означает положительные темпы роста не на один год, а на перспективу», — сказала председатель ЦБ РФ.

Он также попросила бы у Деда Мороза замедления роста цен. Оба эти желания направлены на повышение благосостояния россиян. Набиуллина подчеркнула, что кроме просьб к новогоднему волшебнику у Центробанка есть в руках инструменты, чтобы этого добиться.

Ранее в ЦБ объяснили свое неожиданное решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента более существенным, чем предполагало ее октябрьское повышение, ужесточением денежно-кредитных условий. По словам Набиуллиной, речь идет об излишне дорогих кредитах, уровень которых в российских банках оказался таким, каким должен был быть при ставке в 24 процента.

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