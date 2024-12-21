Хинштейн заявил о проверке «Корпорации развития Курской области»

Хинштейн заявил о комплексной проверке «Корпорации развития Курской области»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что принял решение провести комплексную проверку «Корпорации развития Курской области», которая выступала подрядчиком при возведении фортификаций в регионе. Об этом он сообщил в Telegram.

Проведение комплексной проверки корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности, необходимо, учитывая, что структура учреждена и подконтрольна правительству региона и является генподрядчиком в возведении целого ряда значимых объектов для государственных нужд, не только в строительстве защитных сооружений в Курской области, указал Хинштейн.

Ранее Ленинский районный суд Курска заключил под стражу гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, проходящего по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Возглавляемая Лукиным корпорация выступала генеральным подрядчиком при возведении фортификационных сооружений. В июле 2023 года организация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил условий договора, а перечисленные из бюджета средства не истребовала. После этого корпорация привлекла второго подрядчика и перечислила аванс в размере 80 процентов от суммы госконтракта. Ущерб по делу оценивается в 170 миллионов рублей.