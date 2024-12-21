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06:12, 21 декабря 2024Экономика

Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе перед Новым годом

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря

Фото: Unsplash.com

Россиян ждет длинная рабочая неделя перед Новым годом, трудиться предстоит шесть дней, с 23 по 28 декабря, напоминает РИА Новости.

Постановлением правительства РФ рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесли на субботу. Он не считается сокращенным, но работодатель по своему усмотрению может отпустить сотрудников раньше.

После этого россиянам предстоят длинные каникулы, страна будет отдыхать 11 дней подряд, с 29 декабря по 8 января. Предновогодний день будет нерабочим, на 31 декабря перенесли выходной с 7 января 2024 года.

Ранее доктор психологических наук, профессор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова Сергей Зинин назвал способы пережить грядущую шестидневку. Прежде всего, этому поможет распределение нагрузки, уверен специалист.

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