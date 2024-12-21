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13:19, 21 декабря 2024Путешествия

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Росавиация сообщила о снятии ограничений в саратовском аэропорту Гагарин
Лилиана Набиуллина (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В саратовском аэропорту Гагарин сняли ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились 21 декабря в целях обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, пояснил Кореняко. За время их действия на запасной аэродром в Волгограде отправился один самолет, совершавший рейс в Саратов. Сейчас он уже летит в аэропорт Гагарин.

Ранее стало известно об отмене ограничений на полеты в аэропорту Казани. Их вводили утром 21 декабря для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на фоне атаки беспилотников. За это время на запасные аэродромы были переадресованы пять рейсов, следовавших в столицу Татарстана. В 8:59 по московскому времени ограничения были сняты.

ВС Украины утром 21 декабря атаковали Казань беспилотниками, в результате чего произошло возгорание в трех районах города. Атаке подверглись ЖК «Манхэттен» и ЖК «Лазурные небеса». В процессе были задействованы беспилотники «Лютый», сделанные по прототипу PD-2. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов призвал казанцев не поддаваться панике.

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