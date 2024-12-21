В Венгрии назвали теракт в Магдебурге следствием миграционного кризиса

Орбан: теракт в Магдебурге является следствием миграционного кризиса

Теракт в немецком Магдебурге является следствием миграционного кризиса в западной Европе. Венгрия не пускает мигрантов, чтобы такого не происходило, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«Такие явления существуют в Западной Европе только со времен мигрантского кризиса. Несомненно, существует взаимосвязь между нелегальной миграцией и террористическими актами», — подчеркнул политик. По словам Орбана, Венгрия по-прежнему не должна позволить «превратить ее в мир, в котором может произойти такое».

Вечером в пятницу, 20 декабря, машина на большой скорости врезалась в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом. Также стало известно, что жертвами трагедии стали четыре человека.

Немецкие СМИ, в свою очередь, написали, что мужчина, наехавший на автомобиле на людей в Магдебурге, находился в состоянии наркотического опьянения. По данным полиции, тяжело ранен 41 человек, 86 человек находятся в больницах, 78 человек получили легкие ранения.

В начале декабря стало известно, что федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии приостановило рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от сирийцев до дальнейшего уведомления.