Захарова призвала Запад отреагировать на атаку ВСУ по Казани

Захарова призвала мировые сообщества отреагировать на атаку по Казани

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Казань. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.

По мнению Захаровой, Киев, ударивший по столице Татарстана беспилотниками самолетного типа, таким образом демонстрирует злобу за военные неудачи. «Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре», — предположила она.

Официальный представитель МИД России возмутилась отсутствием реакции западных стран. Она призвала мировое сообщество дать жесткую оценку преступлениям Киева.

По данным властей Татарстана, утром 21 декабря Казань атаковали восемь беспилотников, шесть ударов пришлись на жилой массив. В результате никто не пострадал, была проведена выборочная эвакуация школ в целях безопасности.