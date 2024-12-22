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13:34, 22 декабря 2024Экономика

Минтранс высказался о возможности бесплатного проезда по платным дорогам

Старовойт: платные дороги могут остаться такими и после завершения концессий
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Платные дороги могут остаться такими и после завершения концессий по ним. Об этом заявил глава Минтранса России Роман Старовойт, пишет ТАСС.

Глава ведомства объяснил, что после завершения концессий будет необходимо принять решение о продлении платного проезда или отказе от него. Если будет решено оставлять оплату, то средства будут поступать уже не инвестору, а в бюджет. Это позволит строить новые дороги и содержать существующие, отметил Старовойт.

Ранее стало известно, что инвестпрограмма РЖД, сокращение которой к объемам текущего года ранее анонсировали в компании, утверждена на 2025 год правительством РФ в размере 890 миллиардов рублей. В текущем году программу планировали в объеме 1,275 триллиона рублей. Таким образом, год к году она уменьшится почти на треть (30,2 процента).

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