МВФ добавил Украине новые условия для продолжения финансирования. Всего кредиторы наложили на Киев свыше 50 обязательств

МВФ добавил Киеву три условия для продолжения финансирования

Международный валютный фонд (МВФ) добавил Киеву три новых условия для продолжения финансирования по итогам последней ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Об этом рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Одним из условий стала подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка. Кроме того, Киев должен подготовить и внести в парламент законопроект о критических рисках третьих сторон, с которыми сталкиваются банки, небанковские учреждения и платежные системы. Еще одно условие — проведение и обнародование внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.

По данным Гетманцева, теперь структурных маяков — так МВФ называет свои обязательные условия — стало 51, из них 34 выполнены, причем пять с опозданием.

20 декабря Совет исполнительных директоров МВФ утвердил выделение Украине очередного транша по линии EFF. Речь идет о передаче Киеву 1,1 миллиарда долларов.

В октябре МВФ одобрил выделение очередного транша для Киева. В организации высказали мнение, что экономика Украины остается устойчивой, несмотря на сложные условия.

МВФ задумался о восстановлении контактов с Россией

12 сентября фонд решил возобновить приостановленные в 2022 году консультации с Россией. Однако чиновники ряда стран Евросоюза заявили главе фонда Кристалине Георгиевой, что осуществление озвученных планов уменьшит готовность стран-доноров поддерживать Украину через инициативы организации, поскольку подорвет доверие к ней.

В Минфине РФ объяснили, что МВФ заявил о своей технической неготовности направить в Россию миссию для консультаций по вопросам состояния экономики. Как сообщили в министерстве, российская сторона готова принять представителей фонда во исполнение своих обязательств в рамках устава, но говорить о новых сроках проведения консультаций рано.

До этого российский вице-премьер Алексей Оверчук на 109-й встрече заседания комитета по развитию МВФ и Всемирного банка (ВБ) заявил, что эти организации должны переключить свое внимание с Украины на сектор Газа. По мнению российской стороны, международные финансовые институты делают недостаточно для Газы, что «резко контрастирует с миллиардами, потраченными на поддержку находящегося в агонии нацистского режима на Украине».

Для Украины создали отдельный фонд

В октябре совет директоров ВБ одобрил создание нового финансового посреднического фонда, предназначенного для помощи Киеву. Ожидается, что эти меры позволят странам «Большой семерки» выполнить данное на саммите в июне обещание предоставить Украине до 50 миллиардов долларов до конца года. Также фонд позволит неевропейским странам участвовать в «более масштабном займе».

Россия не поддержала создание нового фонда. Однако Москва оказалась единственной, кто выступил против, и ее доли голосов недостаточно, чтобы заблокировать данное решение.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз потратил на Украину 130 миллиардов евро. Также стало известно, что страны ЕС намерены предоставить Киеву помощь на 30 миллиардов евро в 2025 году, включая 18,1 миллиарда, которые были получены в качестве прибыли от замороженных российских активов.