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12:26, 23 декабря 2024Экономика

Российские грузоперевозчики предупредили о банкротствах

«Российская газета»: грузоперевозчики в России начали говорить о банкротствах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

К концу текущего года проблемы российских грузоперевозчиков достигли такого уровня, что в 2025-м многим из них проще будет обанкротиться, а оставшиеся поднимут цены на свои услуги в районе 20 процентов. Об этом в комментарии «Российской газете» рассказали в Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов.

Речь идет о повышении ставок лизинга до 26 процентов, росте в полтора раза утилизационного сбора на импортный транспорт, удорожании топлива и обслуживания автомобилей. Все факторы привели к повышению себестоимости перевозок на десять процентов за год, в то время как тарифы для заказчиков снизились на 8,8 процента из-за низкого спроса.

Основатель консалтингового агентства «Стратегия дела» Александр Цыпин добавил, что эффективное использование транспорта идет в течение первых шести лет, а в России его средний возраст составляет 20 лет.

По словам финансового директора ПЭК Романа Ромашевского, в 2023 году лизинговый платеж по тягачу в среднем составлял 190 тысяч рублей, а в начале 2025-го он приблизится к 370 тысячам. Операционный директор Dentro Илез Хамурзиев отметил, что утильсбор на иностранные седельные тягачи вырос до 2,5 миллионов рублей, а на тягачи с полуприцепом — до миллиона. В совокупности из-за таких ставок при нынешней тарифной политике отбить покупку техники нереально, уверен он.

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В результате с начала года по причине отсутствия платежей из лизинга изъяты уже 16 тысяч единиц автомобилей. По оценкам экспертов, в начале года показатель кратно вырастет. Другой проблемой остается дефицит кадров при ухудшении общего уровня.

В Ассоциации указали, что 90 процентов российского рынка грузоперевозок обеспечивают компании, оперирующие менее чем десятью автомобилями. Низкая прибыльность бизнеса приводит к тому, что все большее число участников работают в серой зоне.

Ранее в ассоциации «АвтоГрузЭкс» предупредили, что около 30 процентов российских грузовых автоперевозчиков в следующем году могут обанкротиться, а текущий год многие из них заканчивают с убытками.

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