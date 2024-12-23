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20:11, 23 декабря 2024Наука и техника

Названы главные научные прорывы 2024 года

Science: препарат против ВИЧ «Ленакапавир» стал главным прорывом науки в 2024-м
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Редакция журнала Science назвала главные прорывы и достижения в научной среде в 2024 году. Список опубликован на сайте издания.

Главным открытием года по версии журнала оказался препарат против ВИЧ «Ленакапавир». Инъекционное лекарственное средство с новым механизмом продемонстрировало высокую способность предотвращать инфекцию. По словам авторов, они выбрали «Ленакапавир» прорывом года не только из-за его высокой эффективности: «успех возник из нового понимания структуры и функции капсидного белка ВИЧ, на который он нацелен».

В список научных прорывов года также попали терапия CAR-T-клетками против аутоиммунных заболеваний, раскрытие механизмов образования первых галактик с помощью телескопа Джеймса Уэбба, пестицидный спрей на основе РНК, описание первой известной азотфиксирующей органеллы в клетках водорослей.

Специалисты Science также выделили новый тип магнетизма, открытие микроскопических водорослеподобных окаменелостей из Китая возрастом 1,6 миллиарда лет, открытие теории мантийных волн, с которыми связывают формирование континентов. В заключение журналисты отметили полеты космического корабля Starship и открытие ДНК, которое позволило реконструировать генеалогические древа людей, живущих тысячи лет назад.

В начале декабря ученые Университета Эмори (США) отчитались о завершении третей фазы клинических испытаний препарата «Ленакапавир». Выяснилось, что средство против ВИЧ обеспечивает защиту в 99 процентах случаев.

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