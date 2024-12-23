Бывшую замдиректора российского университета осудили за коррупцию

В Хабаровске суд приговорил экс-замдиректора университета города за коррупцию

В Хабаровске суд приговорил к шести годам лишения свободы условно бывшую заместительницу директора одного из университетов города за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину также оштрафовали на миллион рублей. Ее признали виновной по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, с 2018 по 2022 год женщина получила лично и через посредника взятки от студентов за проставление зачетов и экзаменов без их фактической сдачи. Сумма взяток варьировалась от 20 до 115 тысяч рублей, общая сумма составила более 900 тысяч рублей.

Ранее на Камчатке суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего главного врача одной из больниц за получение взятки.