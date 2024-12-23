Диетолог назвала альтернативу картофелю в оливье

Диетолог Кованова: сделать оливье полезнее поможет замена картофеля на авокадо

Такие традиционные новогодние салаты, как оливье и селедка под шубой, можно сделать полезнее, если заменить в их рецепте некоторые продукты, считает диетолог, нутрициолог София Кованова. Альтернативу некоторым ингредиентам она назвала изданию aif.ru.

Диетолог объяснила, что из-за большого количества вареного картофеля, содержащего крахмал и углеводы, оливье и селедка под шубой становятся высококалорийными. Кроме того, эти продукты вызывают скачки сахара в крови и провоцируют отеки.

По словам Ковановой, в «Мимозе» и селедке под шубой вместо картофеля можно использовать отварную цветную капусту, а в оливье — авокадо. При этом колбасу диетолог посоветовала заменить на вареную куриную грудку, а консервированную рыбу — на отварную.

Нутрициолог добавила, что эти салаты содержат покупной майонез, который в сочетании с консервированными овощами сильно нагружает желудочно-кишечный тракт. Его она порекомендовала заменить на нежирную сметану или домашний майонез.

Ранее Кованова рассказала об условиях превращения майонеза в смертельно опасный продукт. По ее словам, при запекании этот соус становится канцерогенным.

