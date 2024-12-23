Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:27, 23 декабря 2024Забота о себе

Диетолог назвала альтернативу картофелю в оливье

Диетолог Кованова: сделать оливье полезнее поможет замена картофеля на авокадо
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Такие традиционные новогодние салаты, как оливье и селедка под шубой, можно сделать полезнее, если заменить в их рецепте некоторые продукты, считает диетолог, нутрициолог София Кованова. Альтернативу некоторым ингредиентам она назвала изданию aif.ru.

Диетолог объяснила, что из-за большого количества вареного картофеля, содержащего крахмал и углеводы, оливье и селедка под шубой становятся высококалорийными. Кроме того, эти продукты вызывают скачки сахара в крови и провоцируют отеки.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

По словам Ковановой, в «Мимозе» и селедке под шубой вместо картофеля можно использовать отварную цветную капусту, а в оливье — авокадо. При этом колбасу диетолог посоветовала заменить на вареную куриную грудку, а консервированную рыбу — на отварную.

Нутрициолог добавила, что эти салаты содержат покупной майонез, который в сочетании с консервированными овощами сильно нагружает желудочно-кишечный тракт. Его она порекомендовала заменить на нежирную сметану или домашний майонез.

Ранее Кованова рассказала об условиях превращения майонеза в смертельно опасный продукт. По ее словам, при запекании этот соус становится канцерогенным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько стран предложили организовать переговоры Путина и Трампа. Избранный президент США уже ждет встречи

      В Башкирии два брата-наркодиллера расправились с узнавшим об их работе россиянином

      Теплоход с углем сел на мель на российском юге

      Минобороны показало кадры населенного пункта после боя с ВСУ в Курской области

      Российская стюардесса дала советы отправляющимся на сутки в Дубай туристам

      Польша запустит разведывательный спутник

      В Госдуме связали решение ДУМ о многоженстве со стремлением понравиться мигрантам

      В российском городе мигрант надругался над школьницей

      Появились новые подробности о положительной допинг-пробе украинского игрока «Челси»

      В МВД назвали три уловки мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше