Раскрыты поддерживающие iOS 19 смартфоны Apple

iPhoneSoft: iOS 19 будут поддерживать те же iPhone, что и iOS 18

Компания Apple не будет прекращать поддержку старых iPhone вместе с выходом новой iOS в 2025 году. Об этом сообщают источники французского блога iPhoneSoft.

Инсайдеры рассказали, что iOS 19 будет работать на тех же смартфонах, что и iOS 18. Таким образом, Apple сохранит тенденцию расширенной поддержки устройств обновлениями. Журналисты отметили, что представленная в 2024-м iOS 18 поддерживала те же аппараты, что и iOS 17.

При этом старые устройства, которые не имеют 8 гигабайт оперативной памяти, не смогут запускать функции искусственного интеллекта (ИИ). Apple запустила свою нейросеть Apple Intelligence в конце года, спустя несколько месяцев после релиза iOS 18. Также источники раскрыли информацию о том, что IT-гигант будет придерживаться того же графика выпуска ОС, что и раньше: новую iOS представят летом, публичная версия выйдет осенью.

Инсайдеры отметили, что iPadOS 19, которая также выйдет в 2025-м, будет работать только с планшетами, имеющими процессор A12 или более новый чип.

В конце ноября источники Bloomberg выяснили, что корпорация Apple решила выпускать новые функции для iPhone не в один день, а этапами. Таким образом в Apple хотят тщательно протестировать все новые опции и выпустить их уже готовыми.