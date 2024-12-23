Избивший бойца «Кракена» депутат Рады отправился в больницу вместо суда

Избивший бойца «Кракена» депутат Рады Тищенко отправился в больницу вместо суда

Депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко, охрана которого избила бойца националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами батальона «Азов», внесенным в список террористических организаций и запрещен в России) Дмитрия Павлова, отправился в больницу вместо заседания суда. Об этом передает ТСН.

Как сообщается, Тищенко должен был явиться на предварительное слушание в Днепре утром 23 декабря. Правоохранительные органы должны были принудительно доставить политика в зал суда, при этом он заверил в способности добраться до места слушаний самостоятельно.

Однако избивший бойца «Кракена» депутат Рады не явился в суд в назначенное время. Как сообщила сторона обвинения, в 4:00 по местному времени (5:00 по московскому) Тищенко обратился в медицинское учреждение в Киеве, где ему предварительно диагностировали ишемическую болезнь сердца.

Ранее Тищенко отметил свой домашний арест в ресторане в Киеве. Издание «Страна.ua» опубликовало кадры из местных пабликов, на которых политик запечатлен за столом в одном из заведений украинской столицы.