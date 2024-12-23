Китай резко нарастил поставки машин в Россию

Стоимость экспорта китайских машин в РФ выросла на 28,6 процента в январе-ноябре

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года суммарная стоимость поставок китайских легковых автомобилей в Россию увеличилась на 28,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигла отметки в 13,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Вместе с ростом поставок легковушек заметно увеличилась и стоимость экспорта комплектующих к ним. За отчетный период Китай нарастил экспорт автозапчастей в Россию на 29,3 процента, до 2,39 миллиарда долларов в денежном выражении, свидетельствуют данные ведомства.

При этом в ноябре экспорт китайских легковушек в РФ сократился на 4,3 процента в сравнении с октябрьским показателем и опустился до отметки в 1,43 миллиарда долларов. Схожая динамика фиксировалась и во втором месяце осени. Таким образом, экспорт автомобилей из КНР в Россию падает второй месяц подряд после всплеска в августе-сентябре до 1,6-1,8 миллиарда долларов.

По данным агентства «Автостат», в январе-ноябре в РФ завезли в общей сложности 848 тысяч новых легковушек из КНР. В сравнении с тем же периодом 2023-го показатель вырос на 80 процентов. По итогам всего года агентство прогнозирует увеличение поставок до более чем 900 тысяч автомобилей.

Падение экспорта в октябре-ноябре могло произойти на фоне резкого повышения утилизационного сбора в России. В начале октября его подняли на 70-85 процентов в зависимости от технических характеристик ввозимых в РФ машин. Так, ставки для новых автомобилей с двигателями объемом до одного литра, которые импортируются для перепродажи, увеличились с 81,2 до 150,2 тысячи рублей. Тарифы для машин с моторами до двух литров тариф подняли с 306 до 556,2 тысячи, а для моделей с агрегатами до трех литров — с 844,8 тысячи до около 1,56 миллиона. В каждом последующем году ставка будет индексироваться на 10-20 процентов.