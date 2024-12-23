Курс доллара упал ниже 102 рублей

ЦБ: курс доллара на 24 декабря составил 101,61 рубля

Банк России установил официальный курс доллара на 24 декабря. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По его данным, курс доллара на 24 декабря установлен на уровне 101,6143 рубля. Таким образом, стоимость американской валюты впервые с 11 декабря опустилась ниже 102 рублей.

Курс евро составил 105,2512 рубля, а юаня — 13,8254.

Ранее сообщалось, что на рынке Форекс курс доллара впервые с 10 декабря опустился ниже 100 рублей. Однако на 14:50 по московскому времени он возвратился на отметку выше 100 рублей.

По прогнозам, в 2025 году сохранятся риски дальнейшего ослабления рубля. Одним из факторов, которые могут обеспечить такое развитие событий, эксперты называют возможное падение цен на нефть до 65-75 долларов.

В свою очередь, Банк России предупредил, что официальные курсы иностранных валют к рублю, которые он установит 28 декабря, будут действовать во время новогодних праздников. А следующее изменение курсов случится только 9 января.