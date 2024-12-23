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14:36, 23 декабря 2024Культура

Легендарный голливудский актер стал священником

Американский актер Дензел Вашингтон официально стал священником
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Noam Galai / Getty Images / SiriusXM

69-летний американский актер Дензел Вашингтон официально стал священником. Об этом сообщает Page Six.

Звезда «Гладиатора 2» принял крещение в церкви Kelly Temple Church of God in Christ, расположенной в Нью-Йорке, США, и получил лицензию духовного лица. Мероприятие транслировалось в прямом эфире. «Я очень горжусь тобой. Ты глава нашей семьи, который подал отличный пример своим детям», — сказала жена актера Паулетта Вашингтон, которая состоит с ним в браке более 40 лет.

Ранее сообщалось, что продолжение культового экшена Ридли Скотта «Гладиатор 2» в международном прокате собрал 87 миллионов долларов.

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