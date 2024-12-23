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21:08, 23 декабря 2024Бывший СССР

На Украине почтили память «павшего в Курской области» лысого из Brazzers

Mash: на Украине почтили память «павшего в Курской области» лысого из Brazzers
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Джонни Синс

Джонни Синс. Фото: страница Джонни Синса «ВКонтакте»

В государственных учреждениях на Украине почтили память «павшего в Курской области» порноактера Джонни Синса, известного как «лысый из Brazzers». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Постарались наши пранкеры», — рассказали авторы канала.

Как сообщается, в украинских школах и социальных учреждениях прошли акции памяти в знак ликвидированных в ходе операции в Курской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако вместо украинских солдат неизвестные пранкеры убедили работников учреждений разместить фотографии Синса, а также порноактера Билли Херрингтона. Также Mash опубликовал кадры церемоний в честь якобы бойцов ВСУ.

Ранее украинцы оценили необходимость вторжения ВСУ в Курскую область для переговоров с Россией. Как отмечается, меньше половины украинцев сочли операцию в Курской области полезной для укрепления переговорных позиций.

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