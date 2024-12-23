Международная коалиция подготовит семь саперных батальонов для ВСУ

Международная коалиция по разминированию на Украине планирует подготовить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) семь саперных батальонов. Об этом сообщила член Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Довиле Шакалене, передает ТАСС.
«Задачей международной коалиции является подготовка и обеспечение материально-техническими ресурсами семи саперных батальонов», — заявила Шакалене.
По ее словам, участники коалиции, в которой состоит 22 страны, сформировали финансовый задел в размере 46 миллионов евро для обучения батальонов.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Литва готова инвестировать в производство украинской ракеты-дрона «Паляница». Как сообщается, стороны обсудили на встрече укрепление военного потенциала Украины и стран Европейского союза.