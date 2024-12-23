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15:39, 23 декабря 2024Бывший СССР

Международная коалиция подготовит семь саперных батальонов для ВСУ

Международная коалиция подготовит для ВСУ еще семь саперных батальонов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Международная коалиция по разминированию на Украине планирует подготовить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) семь саперных батальонов. Об этом сообщила член Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Довиле Шакалене, передает ТАСС.

«Задачей международной коалиции является подготовка и обеспечение материально-техническими ресурсами семи саперных батальонов», — заявила Шакалене.

По ее словам, участники коалиции, в которой состоит 22 страны, сформировали финансовый задел в размере 46 миллионов евро для обучения батальонов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Литва готова инвестировать в производство украинской ракеты-дрона «Паляница». Как сообщается, стороны обсудили на встрече укрепление военного потенциала Украины и стран Европейского союза.

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