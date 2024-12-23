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20:26, 23 декабря 2024Бывший СССР

МИД Украины обвинил Фицо в создании угроз для Европы

МИД Украины: энергетическая политика Фицо создает угрозы для Европы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Artyom Geodakyan / Pool / Sputnik / Reuters

Энергетическая политика премьер-министра Словакии Роберта Фицо создает угрозы для Европы. С таким обвинением выступил МИД Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Украинское внешнеполитическое ведомство назвало политику Фицо в сфере энергетики недальновидной. Согласно заявлению, страны Европы отказываются от российских энергоресурсов. В качестве примера Киев приводит Австрию, которая перестала закупать газ из России.

По мнению украинской стороны, действия словацкого правительства, направленные на сохранение поставок энергоресурсов из РФ, вызывают удивление.

22 декабря Фицо приехал в Россию и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Премьер Словакии объяснил, что его визит стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.

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