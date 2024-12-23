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07:01, 23 декабря 2024Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили самые странные услышанные во время секса фразы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: TunedIn by Westend61 / Shutterstock / Fotodom  

Женщины и мужчины вспомнили услышанные или сказанные ими во время секса фразы, которые считают самыми странными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал о случае, произошедшем с ним в юности.

Во время секса по дружбе девушка впервые попросила меня грязно выругаться. В 18 лет я понятия не имел, что можно сказать одновременно унизительного и сексуального. Я подумал и назвал ее дешевой уличной проституткой. Она расхохоталась, и момент был полностью упущен. Я до сих пор смущаюсь, когда думаю об этом

SneakyKillzпользователь Reddit

Другая пользовательница форума сообщила о необычной пришедшей ей в голову во время секса шутке, которая до сих пор веселит ее партнера.

Мой партнер любит ролевые игры и грязные разговоры, а я невероятно разговорчивая и при этом неловкая в постели. Однажды мы пытались играть в арендатора и рантье, и я сказала: «Только гляньте на все эти нарушения правил аренды!» Прошло два года, а ему до сих пор так смешно

lomo397пользовательница Reddit
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Еще один мужчина вспомнил, какую ошибку допустила в постели его экс-избранница.

Во время секса она называла меня «папочкой», что мне не очень нравилось. Однажды она вместо этого сказала просто «папа», и мы оба остановились и неловко посмотрели друг на друга. Разница между «папочкой» и «папой» не нравится мне и десять лет спустя

Open-Letterhead6773пользователь Reddit

Ранее пользователи сети поделились способами, которые, по их мнению, могут улучшить секс и его завершение. Некоторые женщины признались, что любят, когда партнер остается внутри них после оргазма.

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