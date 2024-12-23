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12:21, 23 декабря 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о 50 погибших на украинско-румынской границе с 2022 года

Погранслужба Украины: около 50 человек погибли на реке Тисе с февраля 2022 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denes Erdos / AP

Около 50 человек погибли у реки Тиса на украинско-румынской границе с февраля 2022 года. Об этом сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет ТАСС.

«Тиса за время действия военного положения уже забрала около 50 жизней людей, которые незаконным способом пытались пересечь границу на этом участке», — заявил представитель пограничной службы.

Река Тиса является естественной границей с Румынией на западе Украины. Через нее регулярно пытаются нелегально перебраться люди, в основном мужчины.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Украины огородила колючей проволокой берег реки Тиса. В соцсетях публикуют видео «фортификаций» вдоль пограничной реки.

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