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07:23, 23 декабря 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о рекордном числе пересечений границы

Госпогранслужба Украины: за сутки границу пересекли 150 тысяч граждан
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В воскресенье, 22 декабря, число пересекших границу граждан достигло рекордных 150 тысяч человек. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки ее пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы», — раскрыли детали в ведомстве.

Отмечается, что наибольший пассажиропоток зарегистрирован на границе с Польшей. При этом «преимущества въезда на Украину над выездом не наблюдается», подчеркнули в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники огородили колючей проволокой берег реки Тиса. Это было сделано с целью не допустить побега из страны уклонистов.

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