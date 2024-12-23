На Украине сообщили о рекордном числе пересечений границы

Госпогранслужба Украины: за сутки границу пересекли 150 тысяч граждан

В воскресенье, 22 декабря, число пересекших границу граждан достигло рекордных 150 тысяч человек. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки ее пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы», — раскрыли детали в ведомстве.

Отмечается, что наибольший пассажиропоток зарегистрирован на границе с Польшей. При этом «преимущества въезда на Украину над выездом не наблюдается», подчеркнули в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники огородили колючей проволокой берег реки Тиса. Это было сделано с целью не допустить побега из страны уклонистов.