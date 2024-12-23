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14:31, 23 декабря 2024Бывший СССР

На Украине задержали подозреваемых в поджогах автомобилей солдат ВСУ

На Украине задержали троих подозреваемых в поджогах автомобилей бойцов ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd Weißbrod / Reuters

На Украине задержали троих граждан, подозреваемых в поджогах автомобилей бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в Telegram.

«Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной и Киевской городской прокуратур разоблачены лица, которые (...) осуществляли поджоги имущества, в частности автомобилей военных и объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в Киеве один из подозреваемых поджег автомобиль Jeep Cherokee с символикой ВСУ. Другой из них поджег отделение Укрпочты в Святошинском районе украинской столицы. По данным следствия, еще один задержанный вместе с сообщниками искал принадлежащие солдатам ВСУ автомобили, после чего поджигал их.

Ранее двое 17-летних украинцев оказались отправлены под суд за поджоги зданий военкоматов в Харькове. Молодым людям удалось поджечь два здания в разных районах города.

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